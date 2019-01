Tänak algava hooaja eel: olen näljasem kui eales varem

«Meil oli hea hooaeg. Ma pean ütlema, et olen väga õnnelik, kuivõrd kiiresti kõik meie ümber eelmisel hooajal arenes. Kohanesime kiiresti uute inimeste, uue meeskonnaga ja ka masinaga. Kõik see möödus väga sujuvalt. Nüüd, kui oleme kõik juba ühe aasta jagu koostööd teinud, teame, mida tahame teha või kuhu jõuda. Ma usun, et ühtse meeskonnana oleme väga tugev löögirusikas,»tunnistas 31-aastane saarlane.

«Ma usun, et 2019. aastal on meil üsna suur surve peal, et tulla maailmameistriks. Ilmselgelt on tiitli võitmine üks asi, kuid selle säilitamine järgmisel hooajal alati palju raskem, kuna kõik tahavad seda. Ma tean, kuhu ma kuulun, mis on meie ootused ning milleks oleme võimelised, mistõttu on tänavusele hooajale vastu minna hoopis rahulikum, aga samal ajal saan väga hästi aru, kuivõrd palju peame endast andma, et eesmärki täita,» tõdes kaks viimast hooaega kolmanda kohaga lõpetanud Tänak.