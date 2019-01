«Spordiministeerium»: Kas Eesti võrkpallinaiskond suudab teha ajalugu?

Kas Eestis võiks naiste võrkpalli enam esiletõusta? Ojametsa arvates on naiste sport üleüldiselt Eestis alahinnatud. Samas ei tasu tema hinnangul alahinnata fakti, et peres viivad lapsi trenni eelkõige emad.

«Eesti koondise olukord ei ole nii roosiline kui tundub, seda hoolimata tulemustest. Tagala, eriti sidemängijate osakond, on muret tekitav. Meestel on see asi oluliselt parem, juurdekasv on olemas. Naistes on meil Julia Mõnnakmäe, ning Kaisa Bahmatsev ja edasi ma pean vait olema.»