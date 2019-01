Ott Järvela kolumn: Ohtlik Hunt

Colts on täna (kerge) autsaideri rollis. Täpselt sama oleks nende staatus ka kõigis võimalikes järgmistes mängudes, ent täielikult ei saa Hundi meeskonda maha kanda, sest põhihooaeg lõpetati ju võimsalt (üheksa võitu viimasest kümnest mängust) ning mängujuht Andrew Lucki esitused pakatavad enesekindlusest – aga mängujuht on Ameerika jalgpallis meeskonna A ja O.

Üllatusi juhtub pallimängudes ikka ning Ameerika jalgpall on iseloomult ja ülesehituselt mäng, kus neid sünnib keskmisest rohkem. Seega on olemas väike, aga reaalne variant, et Margus Hunt mängib 3. veebruaril sadade miljonite televaatajate silme all Super Bowli nimel. Ning umbes 50 protsenti väiksem variant, et ta võidab selle.