Ilvese lootus: et õuduste detsembrile järgneks veidigi rõõmu

«Oi jumal, see oli mu elu üks raskemaid detsembreid üleüldse! Eelmisel nädalal samal ajal olin haiglas tilgutite all,» teatas Ilves päev enne hooaja eeldatavat esimest kõrgpunkti ehk kodust MKd. «Mind tabas tugev kõhuviirus. Oksendasin nii palju, et keha jooksis vedelikust tühjaks ja vajas arstide sekkumist. Pilt hakkas juba eest ära minema.»

Ilves veetis abiliste hoole all öö vastu eelmist laupäeva. Peas ei tiirelnud just kõige rõõmsamad mõtted. «Olin jumala kindel, et Otepääl võistlemiseks pole mingit lootust. Olin ikka täiesti räbal!» tõdes ta, kuid vedas siis suunurgad alt üles. «Aga siin ma nüüd olen ja üritan teha, mida oskan ja saan. Olen õnnelik, et saan kodupubliku ees siiski starti tulla.»