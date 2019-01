Ametlik: Rootsi koondise volletäht Eesti vastu ei mängi

«Neil pole mingit huvi teda vabaks lasta,» sõnas Rootsi koondise mänedžer Ismo Peltoarvo. «Tema klubil on samal nädalavahetusel mäng. Neile on iga mäng oluline, kuna võitlus käib kõige kõrgemate kohtade nimel. Isabelle jaoks on see väga raske olukord. Ta tahab mõlemat, kuid päeva lõpuks saab ta palka ikkagi koduklubist, mitte koondisest,» rääkis Peltoarvo.