Tartu maratoni suusarada valmis täies pikkuses

Tartu maratoni pearajameistri Asser Küti sõnul on rada Otepäält Elvani mõnusalt lumine. «Nüüd läks ilm ka jahendamaks. Meil on olemas rajad nii klassika- kui ka uisutehnika jaoks,» ütles ta. Tartumaa tervisespordikeskuse rajameister Lennart Pruuli nentis, et Elva poolt minnes on maratoni suusarada metsa vahel veel natuke pehme ja mullane. «Rada on põhjast jäine ja vesine, sest vesi pole lõpuni ära jäätunud.»

Tartule lähemale

Lisaks Tartu maratoni rajale saab suusatada ka Tartule lähemal või lausa linnas sees. Nii on valmis suusarada Tähtveres dendropargis ja ka Lähtel. Lähtel oli neljapäeval suusatamas mitmeid huvilisi. Rajameistri Jaanus Robi sõnul oli neljapäeva päeval parklas ligi 15 autot ning inimesed olid suusatamas nii üksi kui ka peredega. Robi ütles, et tugeva tuule tõttu oli inimesi ehk isegi vähe ning kui see peaks vaibuma, siis on ka huvilisi rohkem oodata.

Tähtvere dendropargis alustati neljapäeval uuesti lume tootmisega, sest sula oli suusaradadele liiga teinud. Nii dendropargis kui ka Lähte terviserajal on valmis suusarada viis kilomeetrit. Tähtvere spordiparki vedav Marti Viilu ütles, et huvilisi on olnud palju ning suusatada saab juba alates 8. detsembrist. Ta lisas, et lähipäevil on plaan korda teha ka lauluväljaku uisuplats, sest soojad ilmad sulatasid jää ära. Lisaks lauluväljakule saab uiustada nii Anne kanalil kui ka Supilinna konnatiigil. Kahel viimasel uisulaenutust pole.

Kastre vallas Vooremäe terviseradadel on suustamiseks samuti head tingimised. Valgustatud radadest on nii klassika- kui uisutehnikas sõidetavad kolme ja 4,2 kilomeetri pikkused rajad ning ka 8-kilomeetrine rada on väga heas seisukorras, kinnitas kohalik rajameister Rain Jansen. «Saime õigel ajal hea pinnase paika ja tänu sellele on rada väga hästi püsinud, isegi sula ei teinud meile midagi,» ütles ta.

Suusatame aprillini

Põltsamaal Kuningamäe terviserajal saab suusatada kevadeni, sest 1,1-kilomeetrine kunstlumest suusarada on juba valmis ja ootab sportlasi. «Meil on veel 400 meetrit vaja kunstlumega katta, siis saab väga hea 1,5-kilomeetrise suusaraja,» ütles rajameister Indrek Eensalu. Ta lisas, et kui veel paar päeva korralikult külmetab, siis saab kunstlund juudre teha.

Neljapäeval Eensaluga vesteldes oli mees ka ise parasjagu Kuningamäel suusatamas ja kiitis kunstlumeraja väga heaks. Kunstlumega kaetud rajale saab minna hea suusaga ja samuti sõita igas sobivas stiilis. Ta lisas, et Põltsamaal saab vast kevadeni suusatada.

Matkarajale ta hea suusaga minna ei soovita, pigem valida vanem suusk, siis saab rahulikult sõita nii klassika- kui uisutehnikas. Matkarada looduslikust lumest on ligi seitse kilomeetrit pikk.