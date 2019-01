Külma närvi kaotanud Osaka palus fännidelt vabandust

Maailma viies reket Osaka tegi Tsurenko vastu 26 lihtviga ning oli suure osa mängust tagaajaja rollis. Alles teise seti lõpus suutis ta mängu sisse saada. Mängu ajal ütles ta oma treenerile Sascha Bajinile, et on segaduses: «Ma panen end praegu sellisesse situatsiooni, et kas ma võidan mängu või ma suren.»

Pärast matši leidis Osaka, et endast välja minemine oli talle suureks õppetunniks. «Usun, et see kogemus oli mulle isegi parem, kui oleks olnud turniiri võitmine. See abituse tunne, mis mind valdas, näitas mulle, mida sellistes situatsioonides paremini teha,» ütles Osaka, kes loobus järgmisel nädalal peetavast Sydney Internationali tenniseturniirist.