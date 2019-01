Eesti aasta treener Cretu: koondisemängud on nagu kojutulek

«Teiseks, see oli vist 20 aastat, mil Eesti rahvuskoondis pole siin mänginud, nii et see oli Tartu jaoks eriline sündmus. See on koht, kus on üles pandud see uus suurepärane saal ja siin hoolitakse võrkpallist. Meil oli hea võimalus 2019. aastat siin alustada ja neile mängida.

Cretu sai Tartus kätte ka oma Kristjani. Rumeenlane valiti Eesti aasta treeneriks teist aastat järjest. Mida see auhind tema jaoks tähendab? «See tähendab, et võrkpall on viimase viie aastaga palju arenenud. See tähendab, et inimesed jälgivad võrkpalli – mitte ainult meie enda fännid, aga ka alaliidud ja ajakirjanikud. Kõik mõistavad, et võrkpall on praegu Eesti spordipildis oluline osa. Oleme kõik selle üle väga uhked. Nagu olen kogu aeg öelnud, on see auhind kogu võrkpallile – treeneritele, noortele, mängijatele, taustajõududele. Me kõik oleme nende viimase viie aasta jooksul midagi panustanud. Me toome jätkuvalt uusi mängijaid koondise juurde ja nad hoiavad mind motiveerituna, sest ma näen suviti, kui palju noori mängijaid tahab jõuda nende meeste tasemele siin . Seda see auhind ka tähistab.»