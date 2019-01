Mikkelseni ootab autoralli MM-sarjas ees otsustav aasta

Möödunud hooaeg ei kulgenud Mikkelsenil sugugi nii, nagu piloot ise seda soovinud oleks. Hooaja kokkuvõttes jõudis Mikkelsen poodiumile vaid hooaja alguses Rootsi MM-rallil, kui ta kolmandana lõpetas.

Uuel hooajal on Mikkelsenil võimalik kaasa teha kogu hooaja, kuid sellel aastal peab ta end kindlasti parimast küljest näitama. «Andreas teeb kaasa kõik 14. etappi, kuna tal oli meiega leping ning me tahame oma lepinguid austada,» lausus Penasse Motosport Week'ile.

«Andreasel oli ikka möödunud hooaeg väga keeruline. Selge on see, et ei meie ega tema ise ei arvanud, et see nii halvaks kujuneb. Oleme Andreasega seda arutanud ning näeme nüüd vaeva selle nimel, et leida lahendusi,» rääkis Penasse.

«Eks me näeme juba Monte Carlo rallil ära, kas ta on võtnud meie jutuajamistest õppust ning parandab ennast,» lausus Penasse. Sellest lähtudes võib arvata, et Mikkelsen peab kohe hooaja algusest peale olema tippvormis, et oma kohta säilitada.

Ka Mikkelsen ise teab, et tuleval hooajal on vaja enda tulemusi parandada: «Minu jaoks on väga tähtis tõusta uuesti vormi. Töötan meeskonnaga selle nimel, et tulemused paraneksid. Pean sellest kehvast seisust välja tulema.»