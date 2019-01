Otsepilt: kuidas alustavad uut aastat Pärnu ja Taltech?

Aastale läheb kindla liidrina vastu Bigbank Tartu, kelle peatreener Andrei Ojamets juhtis Eesti naiste rahvuskoondise esimest korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Tartu meeskonnal on 13 mänguga kogutud 36 punkti, ülejäänud meeskondadel on mäng vähem ja Pärnul kaks mängu vähem peetud. Teisel real paikneb 28 punktiga RTU/Robežsardze, kolmas on 27 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi, neljas 24 punktiga Selver Tallinn, viies Rakvere Võrkpalliklubi 19 punktiga, kuues 18 punkti kogunud Pärnu VK ning Eesti klubidest hoiab TalTech 12 punktiga kaheksandat kohta.