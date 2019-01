Superautod jätnud hobidiskori kõrge lend

22-aastasest Kobayashist sai lõppenud nädalavahetusel alles kolmas suusahüppaja, kes on võitnud nelja hüppemäe suure slämmi ehk kõik neli osavõistlust. Võistluse 67-aastase ajaloo jooksul on sellega varasemalt hakkama saanud Sven Hannawald (2002) ja Kamil Stoch (2018).

Viie nädalaga kerkis ta nelja hüppemäe turnee suurfavoriidiks ning suutis selle koorma all kenasti hakkama saada. Tänaseks on tal kirjas juba kaheksa MK-etapi võitu. Kuigi Seefeldi MM seisab veel alles ees, on Kobayashi võidetud suure slämmiga kirja saanud hooaja suurima triumfi.

«MM-tiitel on suure slämmi kõrval köömes,» ütles Nurmsalu. «Vähesed teavad, kui palju on suusahüpetes maailmameistreid. Aga kui palju on suure slämmi võitjaid?» ütles Nurmsalu põhjenduseks, miks nelja hüppemäe turnee ja selle kõigi nelja osavõistluse võit on tähtsam kui MM-tiitel.