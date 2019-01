Tottenhami peatreener: meeskond vajab mingisugust muutust

«Viimase viie aasta jooksul on meeskond jõudnud uue tasemeni, aga samas toimib kõik klubi siseselt ikka nii, nagu oli see viis aastat tagasi. Meeskond vajab mingisugust muutust,» rääkis Pochettino BBC-le.

«Hetkel tehakse klubis kõiki asju sarnaselt sellele, nagu need olid ajal, mil ma meeskonda tulin. Kui me tahame tiitleid võita, peab midagi muutuma. Võib-olla suudamegi mõne tiitli võita, aga hetkel on see keeruline, sest kõik meeskonnad on selle ajaga arenenud, mil meie paigal seisnud oleme,» seletas Pochettino.