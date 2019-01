Mayweatherilt haledalt lüüa saanud jaapanlane vastas McGregor väljakutsele

Nasukawa on iseenesest matšiga nõus, ent sooviks seda pigem teha kikkpoksi reeglite järgi. «Härra McGregor! Aitäh, et mäletad minu nime. Sinu soov minuga võidelda teeb mulle au. 58 kg kaalulimiit ja kikkpoksi reeglid viiksid meid ilmselt lähitulevikus vastamisi,» vastas Nasukawa.

20-aastane ja 165 sentimeetri pikkune Nasukawa on karjääri jooksul pidanud küll neli MMA matši ning need kõik ka võitnud, kuid tunneb end mugavalt kikkpoksis, kus on võitnud kõik 27 matši.

McGregor on karjääri jooksul pidanud 25 MMA matši, millest on võitnud 21 ja kaotanud 4. Teatavasti on McGregoril kirjas ka üks poksimatš, kui jäi 2017. aastal alla just Mayweatherile. Kuigi ka Nasukawa kaotas poksimatšis Mayweatherile, ei olnud tegemist ametliku matšiga, mistõttu on jaapanlane paberite järgi jätkuvalt alistamatu.