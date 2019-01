Paul Pogba vend kritiseeris teravalt Mourinhot

Pogba mänguaeg Mouringo viimastel kuudel muutus sisuliselt olematuks. Hooaja algfaasis võttis Mourinho Pogbalt ära ka abikapteni rolli. Pärast portugallase lahkumist on Pogba löönud aga neli väravat ja andnud kolm väravasöötu.

«Kogu probleemi allikas oli Mourinho. Nii riietusruumis kui väljaspool riietusruumi. Ma tean oma venda. Talle tuleb öelda ainult, et mine ja mängi. Muu eest pole vaja muretseda,» ütles Mathias.

«Mourinho probleemiks on see, et ta tahab alati olla maestro, olla tähelepanu keskpunktis. Paul isegi ei mõtle sellise asja peale. Kui sa austad teda, austab tema sind. Kui usaldad teda, teeb ta väljakul suuri tegusid,» jätkas Mathias.