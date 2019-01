Hinnatud arst: Schumacheri õnnetust oleks saanud ära hoida

Saksamaa arst Dr Christoph Goetz, kes on kõrgelthinnatud aju ning selgroo operatsioonide läbiviija, rääkis Expressile, et Schumacheri õnnetuse oleks puidanud tegelikult tema arstid ära hoidma. «Kui inimene on elus saanud tugeva peatrauma või tema selgroog on viga saanud, siis ei tohiks teda lubada ohu vältimiseks ekstreemspordiga tegelema.»