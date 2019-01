Video: Tohoh! Ott Tänak testib Monte Carlo ralliks hoopis Soomes

Kui eilsel päeval oli Tänakul ja Järveojal Soome lumistel ja künklikel teedel test veebruaris toimuvaks Rootsi MM-ralliks, siis tänaseks planeeritud test on midagi täiesti erinevat tavapärasest.



Nimelt on Tänak täna Soome lumistel kruusateedel valmistumas hoopis Monte Carlo ralliks, sõites sealsetel teedel asfaldiseades masinaga ning kasutades naelrehve, mis on kasutuses ka Monte Carlo rallil.



Kuna MM-meeskondadel on testipäevad piiratud, siis ilmselt leidis Toyota meeskond, et lumistes oludes testimiseks sobivad ka kodused Soome teed. Nimelt saavad MM-meeskonnad oma meeskonna baasi lähedal testida nii, et ametlike testipäevi raisku ei lähe.