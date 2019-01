Ojamets enne otsustavat kohtumist: tähtis on, et miski nende ajudes üle ei keeks

«Kõike ei ole kunagi võimalik ära õppida. See mäng pole nagu ülikoolieksam, spikrit ei saa kaasa võtta. Fakt on see, et ma loodan, et hirmud ja kartmised oleme suutnud koju jätta. Meil polegi täna teist varianti kui minna täiega peale ning mängida julgelt. Võib-olla ei peaks me niivõrd vaatama tabloo peale, vaid mõelda, et üks pall korraga ning iga kord täiega. Teist varianti pole!»

Mida peaks Soomega mängides silmas pidama? «Esmalt on neil päris agressiivne serv, nad kindlasti üritavad meid lõhkuda. Sama ka meie puhul. Nagu see tänapäeva võrkpall on – serv on esimene rünnak.

Üks tugevaid külgi on soomlastel üldmäng ning väga hea kaitsemäng. Neil on katise väga distsiplineeritud, pole üldist rabelemist, nad teavad väga hästi, mida tegema peavad. Istuvad kaitses. Viimane mäng Tšehhiga näitas, kuidas nad oskavad võidelda,» rääkis Ojamets.

Ta lisas, et soomlannadel on kasutada ka lisarelv Kertu Laagi klubikaaslase näol. «Ta tõi lausa sellist pommlööki üles! Aga peame vastama sama relvaga. Pakun, et nurgaründes on meil jõudu rohkem kui nendel.»