Kotsari treener: ta võib olla mees, kes teenib korvpalli mängides palju raha

South Carolina peatreener Frank Martin rääkis pressikonverentsil, et on ammu oodanud Kotsarist midagi suurt ning anunud, et ta oleks agressiivne, vahendab ERRi spordiportaal.

«Olen tema peale karjunud, teda kallistanud, talle mänguvideoid näidanud, teda palunud. Maik võib olla mees, kes teenib korvpalli mängides palju raha. Ta kaalub 110 kilo, tal on hea jalgade töö, käib jõusaalis - ta on tugev kui härg. Ta on liiga suur ja tugev; liiga talendikas ja liikuv, et olla passiivne. Ma loodan, et see mäng annab talle enesekindlust.»