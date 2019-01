Kanepi kohtub Austraalia lahtiste avaringis taas maailma esireketiga

Teatavasti kohtusid Kanepi ja Halep omavahel ka mulluse US Openi esimes ringis, kus 33-aastane eestlanna sai kirja 6:2, 6:4 võidu. Viimaks jõudis Kanepi koguni kaheksandikfinaali, kus kaotas endisele maailma esireketile Serena Willamsile 0:6, 6:4, 3:6. Omavahel on Kanepi ja Halep kohtunud seni kahel korral ning seis on 1:1. 2014. aastal toimunud Doha turniiril sai rumeenlanna kirja 6:4, 3:6, 7:6 (5) võidu.