McLareni meeskond nimetas uueks meeskonna pealikuks kogenud sakslase

«Seidl liitub meeskonnaga 2019 aasta jooksul. Ta on vägagi edukas meeskonna liider, kes suudab asjad õiges suunas liikuma panna. Meie jaoks on see üks tähtis samm F1 sarjas tagasi tippu jõudmise suunas,» rääkis Brown BBC-le.

Seidl, kes on töötanud F1 sarjas BMW heaks aastatel 2000-2009, on loomulikult pakkumise üle õnnelik: «Selline pakkumine tulla juhtima ajalooliselt kuulsat McLareni meeskonda on minu jaoks väga tähtis. McLarenil on olemas inimesed, kellega koos meeskond taas F1 sarja tippu viia.»