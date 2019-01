Valtteri Bottast tabas järjekordne tagasilöök

«Möödunud hooaeg oli pettumust valmistav. Teame, et see polnud täielikult tema viga – oli tehnilisi probleeme ning muud, aga Bottas oli hooaja lõpus nõrk. Mõistame, et Hamiltoni meeskonnakaaslasena ei ole kerge selles sarjas võita, aga hooaja kokkuvõttes viiendaks jäämine on selgelt nõrk tulemus,» lausus Wihuri omanik Antti Aarnio-Wihuri Ilta-Sanomatile.