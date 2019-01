Hea uudis: Rootsi MM-rallil tuleb starti ka selleks aastaks töötuks jäänud Östberg

Varasemalt andis Östberg teada, et üheski tehasemeeskonnas talle uueks hooajaks kohta ei jätkunud ning seejärel lubas ta mõelda, mida uuel aastal teha plaanib. Nüüd andis aga Östberg sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tal on plaanis tulla sel aastal starti ka oma lemmikul Rootsi MM-rallil, mis peetakse veebruari keskel.



«Rootsi ralli on minu jaoks koduralli. Tahan olla stardis rallil, mis on viikingile kohane ning see aasta ei ole erand. Luban, et annan endast parima,» lausus Östberg sotsiaalmeediasse postitatud videos. Hetkel pole siiski teada, millise autoga Östberg rallile stardib.



Östberg on varem Rootsi MM-rallil startinud 12 korda. Poodiumile on norrakas jõudnud koguni viiel korral, kuid rallivõit on tal siiani Rootsist võtmata.