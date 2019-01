Pisarais Murray: suured valud sunnivad karjääri lõpetama

Endine maailma esireket käis parema puusaga operatsioonil mullu jaanuaris ning on pärast juunikuist naasmist osalenud 14 matšis. Murray lõpetas eelmise hooaja septembris, et tegeleda taastusraviga, mida aitas tal korraldada taastusraviekspert Bill Knowles. Eile toimunud avatud treening praeguse maailma esinumbri Novak Djokoviciga näitas, et Murray pole veel soovitud tasemeni jõudnud.

«Ma ei tunne ennast hästi, olen pikka aega vaeva näinud,» teatas Murray hiljem antud pressikonverentsil. «Ma olen juba ligi 20 kuud olnud suurtes valudes. Olen andnud endast kõik, et oma puusa olukorda muuta paremaks, kuid see pole täielikult õnnestunud. Praegu olen paremas olukorras kui kuus kuud tagasi, kuid endiselt suurtes valudes. Ma suudan teatud tasemel mängida, kuid kindlasti mitte sellisel tasemel, kus ma olen oma karjääri tipphetkedel olnud,» tunnistas ta.

Murray oli oma võimete hindamisel aus, kui möönis, et pole võimeline enam näitama taset, mis aitasid tal võita 2012. aastal nii US Openi kui ka 2013. ja 2016. aastal Wimbledoni tenniseturniiri. Et tagada parem elukvaliteet ülejäänud eluks ning pääseda valudest, võib osutuda vajalikus veel üks puusaoperatsioon. «See on midagi, mida ma praegu tõsiselt kaalun. Mõned sportlased on pärast seda operatsiooni naasnud võistluskarussellile, kuid sellel pole mingit garantiid,» tõdes 2017. aasta augustis esireketistaatuse hispaanlasele Rafael Nadalile loovutama pidanud Murray.