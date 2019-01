Võrkpalli otsepilt: liidreid jahtiv Selver võtab vastu Daugavpilsi

Enne mängu:

Selver püüab püsida liidrite kannul. Praegu ollakse tabelis kaheksa võidu ja nelja kaotusega neljandad, nii Robežsardzel kui ka Saaremaal on üks võit rohkem. Tabelijuht on 13 mängus vaid korra kaotust tunnistama pidanud Tartu Bigbank, kes jäi oktoobris alla just Selverile. Tallinlaste seekordne vastane Daugavpils on tabelis tagantpoolt kolmas, omades vastupidist saldot: neli võitu ja kaheksa kaotust. Avaringis pusiti omavahel viis geimi, enne kui kindlana tundunud 2:0 edu käest andnud Selver võõrsil lõpuks siiski 3:2 peale jäi.