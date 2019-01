Täna: Eesti jalgpallikoondis kohtub MMi toimumispaigas Soomega

Tänane kohtumine toimub Khalifa nimelisel staadionil, mis on üks 2022. aastal jalgpalli MMi võõrustavatest mänguväljakutest.

Eesti ja Soome on ajaloos omavahel kohtunud 34 korral, millest põhjanaabrid on võitnud 17 ja Eesti seitse matši. Kümnel korral on vastasseis lõppenud viigilise tulemusega. Viimati kohtusid naaberiigikoondised omavahel eelmisel aastal, kui Rahvuste liigas kuulusime ühte alagruppi. Nii septembri alguses Turus kui ka oktoobri keskel Tallinna Lilleküla staadionil toimunud kohtumisest väljusid 1:0 võiduga soomlased.