NBA otsepilt: kas Hawks suudab Bucksi vastu nukra seeria lõpetada?

Tänavusel hooajal on Hawks ja Bucks juba ühe korra kohtunud. Jaanuari neljandal päeval jäi Bucks koduväljakul 144:112 peale. Bucksi tähtmängija Giannis Antetokounmpo arvele kogunes ühe parimana 16 punkti, 10 resultatiivset söötu ja 8 lauapalli. Eelolevas mängus on Antetokounmpo osalemine kahtluse all, sest Nigeeria juurtega kreeklast vaevab pisivigastus.