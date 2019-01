Laskesuusatajad nõuavad karjääri esimese MK-etapi võitnud venelaselt vabandust

Bø on aga Loginovi puudutavast dopinguteemast juba väsinud. «Mul on raske seda teemat kommenteerida. Olen selle inimese peale palju energiat raisanud. Mul ei jää muud üle, kui lihtsalt temast kiirem olla,» ütles Bø.

Tänases sprindis 18. koha teeninud Henrik L'Abée-Lund ütles, et venelane võiks konkurentide käest tõepoolest vabandust paluda. «Ta on oma karistuse ära kandnud, kuid temapoolne vabandus ei teeks paha. Kui oled kord petnud, oleks ilus vabandust paluda.»

Loginov ei soostunud täna dopinguteemast pikemalt rääkima. Samuti ei avaldanud ta, kas on valmis konkurentide käest vabandust paluma. Küll aga on ta valmis dialoogiks: «Ma tahan Martin Fourcade’iga silmast silma rääkida.»

Kolmanda koha teeninud rootslane Samuelsson, kes on sarnaselt Fourcade’ile venelaste suhtes ka varasemalt kriitiline olnud, ütles: «Ma ei austa seda, mida ta on teinud, kuid ma ei tunne teda inimesena. Kõige väiksem asi, mida ta teha saab, on paluda vabandust. Kui oled EPO-t tarvitanud, pole sul siin mitte midagi teha. Aga kui keegi näitab üles kahetsust, on teda lihtsam jälle usaldama hakata.»