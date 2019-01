Gregg Popovichis peitub natuke Alex Fergusoni ja natuke Kimi Räikköneni

Jugoslaavia juurtega – isa serblane ja ema horvaat –, aga Chicago osariigis Indianas sündinud ja USA kodakondsust omav Popovich, hüüdnimega Coach Pop, kuulub legendaarsete korvpallitreenerite hulka. Enam kui paarkümmend aastat ühel ametipostil tegutsemine on harvaesinev nähtus ja väärib tunnustust.Kui võrrelda Popovichit teiste alade treeneritega, tulevad spordisõpradele ilmselt esimesena meelde Alex Ferguson ja Arsene Wenger. Sarnaselt Popovichiga tegid mainitud jalgpallitreenerid ühe klubi eesotsas pika ja eduka karjääri. Samuti on 69-aastane Popovich eeskuju paljudele noortele (korvpalli)treeneritele. «Ta on ilmekalt tõestanud, kuivõrd tähtsad on meie spordialal inimestevahelised suhted,» lausus eelmisel hooajal Valga-Valka korvpalliklubi juhendanud Kristaps Zeids.