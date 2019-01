Miks on nii, et meie spordirahva leeris läheb pühade – ehk täieliku rahu – ajal (ja järellainetusena ka hiljem) vaat et alati kisklemiseks? Sõditakse risti-rästi igal teljel: milline ala on teisest etem, miks jäi keegi kuskilt nimekirjast välja või kuulus valesse nimekirja? Minnakse isiklikuks, solvutakse, tõmmatakse räpasesse poripildumisse koguni teised. Kuhu jäävad (enese)väärikus, ligimesearmastus, inimlik suurus?