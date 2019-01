Nadal tunneb Murrayle kaasa: ta tegi õige otsuse

Plaanide kohaselt lõpetab Murray karjääri pärast Wimbledoni, ent pole välistatu, et suurele tennisele tuleb joon alla tõmmata juba pärast Austraalia lahtiseid. Murray on viimastel aastatel mänginud läbi valu ning praegugi segab teda puusavigastus.

Murray pikaaegne konkurent Rafael Nadal teab väga hästi, mis tunne on tennist läbi valu mängida. Seetõttu austab ta ka konkurendi otsust suurest tennisest loobuda. «Kui valu ei luba sul väljakul liikuda ega kindlaid eesmärke seda, siis tuleb paraku selline otsus vastu võtta. Tema lahkumine on tennise jaoks suur kaotus,» ütles Nadal.

Nadal on ka ise viimastel aastatel erinevate probleemide käes vaevelnud. Enim on teda seganud põlve- ja randmevigastus. Siiski pole 17-kordne suure slämmi võitja kordagi mõelnud karjääri lõpetamisele.

«Olen kogu aeg tundud, et saan vigastustest võitu. Kuid loomulikult on perioode, kus tunneli lõpus valgust ei paista. Mentaalselt on see väga raske. Eriti siis, kui üks vigastus ajab teist taga,» ütles Nadal.