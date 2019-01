Neuville: tiimikaaslaste abi andis Ogier’le võimaluse tiitel võita

Neuville on viimasel kolmel hooajal lõpetanud Sebastien Ogier' järel teise kohaga. Eelmisel hooajal kulmineerus tiitlijaht alles hooaja viimasel etapi Austraalias.

«Eesmärgiks on taaskord MM-tiitel. Igal aastal oleme jälle kogemuse võrra rikkamad ning sellest on palju kasu. Oleme viimasest paarist aastast palju õppinud. Oli meeldiv olla kuni viimase etapini tiitlikonkurentsis. Tundsime tiitli lõhna, kuid ei saanud seda kätte. See tegi meid veelgi näljasemaks,» ütles Neuville.