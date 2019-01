Tänak: tundsin end eelmisel aastal kollanokana

«Kõik need kogemused ja teadmised, mida me eelmise aastaga saime, on meile sel hooajal suureks abiks. Loodetavasti suudame need maksimaalselt ära kasutada,» jätkas saarlane.

Kuid mida teha selleks, et võida ihaldatud MM-tiitel? «Peame lihtsalt olema paremad kui mullu. Ees ootab pikk hooaeg ning on palju asju, millega tuleb täppi panna. Eelmine aasta oli iga ralli selle autoga minu jaoks uus ning tundsin end seetõttu kollanaokana. Meil on küll veel palju õppida, kuid usun, et oleme hooajaks valmis. Usun, et tekib võimalus MM-tiitli eest võidelda.»