Šarapova hurjutas mehi, kes võrdõiguslikkust ei poolda

Võrdõiguslikkus tennises on taas päevakorda tõusnud, sest möödunud nädalal teatas Briti spordi suurkuju Andy Murray, et lõpetab tänavu, võib-olla isegi Austraalia lahtistel, vigastuse tõttu oma profikarjääri. Seepeale hakkasid eksperdid üle maailma Murray'le kiidulaulu laulma ja just naiskolleegid tõid välja, et šotlane on üks nendest sportlastest, kes häälekalt ja ka tegudega kaitsnud naiste õigust teenida meestega võrdset auhinnaraha.