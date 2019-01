Liipav Murray andis uhke, uskumatu, kuid nukra lõpuga lahingu

Suure tõenäosusega jäi see matš kolmekordse suure slämmi tšempioni, kahekordse olümpiavõitja karjääri viimaseks. Murray on aastaid vaevelnud puusavigastuse küüsis ja enne Austraalia lahtisi andis britt teada, et tänavune hooaeg jääb tema viimaseks. Ideaalis tahaks ta karjäärile joone alla tõmmata koduses Wimbledonis, kus teenis kolm oma karjääri suurimat võitu, lisaks kahele slämmile ka Londoni olümpiakulla, kuid selleks peab ta minema järjekordsele operatsioonile. Kas vaid 31-aastase sportlase keha jõuab taastuda?