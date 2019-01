Guardiola: kui De Bruynel on probleem, oskab ta mind leida

Nimel oli De Bruyne peatreeneri peale pahane, et too vahetas ta Inglismaa liigakarika 9:0 võidumängus Burton Albioni üle vahetusmeestepingile.

Sel hooajal pole De Bruyne kuigi palju mänguaega teeninud. Pärast põlvevigastust on ta väljakul käinud vaid kuues kohtumises. Kokku on tal tänavu kirjas 11 mängu, millest põhikoosseisus alustas kuute.

Guardiola ütles detsembris, et De Bruyne on eelmisest hooajast väsinud. City meistritiitlis kandvat rolli mänginud belglane mängis 12 kuu jooksul klubi eest 52 mängu ning oli üks võtmetegijatest ka Belgia koondises, kes lõpetes MMi kolmanda kohaga. Samas on De Bruyne kinnitanud, et mingisugust väsimust tema ei tunne.