NBA otsepilt: Wizards «võõrustab» Kanteri ja Porzingiseta Knicksi Londonis

Londonis toimuvast kohtumisest jääb Knicksi poolelt eemale Enes Kanter, keda süüdistatakse sidemetes relvastatud rühmitustega, mis üritasid 2016. aastal korraldada riigipöördekatset. Türgi meedia andis teada, et Türgi prokuratuur väljastas 26-aastasele keskmängijale rahvusvahelise vahistamiskeelu.

Tänavusel hooajal on mõlemal meeskonnal tükk tegemist, et jõuda idakonverentsis kaheksa parema hulka. Wizards hoiab 18 võidu ja 26 kaotusega 15 meeskonna konkurentsis 11. ja Knicks 10 võidu ja 33 kaotusega 13. kohta. Viimasel play-off-kohal asuv Charlotte Hornets on kogunud 20 võitu ja 23 kaotust.