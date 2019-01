Unetu öö: selgus Anett Kontaveidi teise ringi mängu algusaeg

Kontaveit ja Sasnovitš on omavahel vanad tuttavad, kui varasemalt kohtunud suisa seitsmel korral. Kontaveit on võitnud neli matši, Sasnovitš kolm. Kui jätta kõrvale naiste nooruspõlvemadistamised ITF-tasemel, siis WTA-turniiridel on vastakuti mindud neljal korral.