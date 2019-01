Vormeliekspert: Hamilton võib karjääri Ferraris lõpetada

Vormeliekspert Tony Jardine usub, et Hamilton siirdub karjääri lõpusirgel Ferrarisse. Hamilton on Mercedese vormelitiimiga seotud 2020. aasta hooaja lõpuni, ent just pärast seda võib teda näha Ferrari ridades, arvab Jardine. «Hamilton võib oma karjääri Ferraris lõpetada ja seal sõita kaks aastat. See oleks fantastiline,» sõnas ta väljaandele Express Sport, vahendab Planet F1.