Tänak: Ogier on suutnud iga autoga maailmameistriks tulla, loodame selle seaduspära ümber lükata

«Kahe hooaja vaheline paus oli lühike, palju sellega teha ei jõudnud, aga arendusi on muidugi tehtud,» sõnas Tänak. «Teisele hooajale vastu minna samas meeskonnas on mugavam, olukord on tuttav. Autoga on juba sõidetud inimesed ja inimesed on tuttavad, see peaks aasta esimese ralli Monte Carlos tuttavaks tegema,» sõnas Tänak. Kuigi ennustatakse, et tänavune Monte sõidetakse senisest külmemas ilmas, ei muuda see Tänaku sõnul mõnes mõttes mitte kui midagi.

«Lihtsat Montet pole mina kunagi näinud, mägedes on alati lund, jääd ja muda. Ses mõttes midagi lihtsat ega keerulist oodata ei ole mõtet. Monte mängib sulle lihtsalt olud kätte ja pead nendega kohanema. Kui suudame alati ligilähedaseltki õiged otsused teha ja kompromissi leida, suudame ka konkurentsis olla,» vaatas Tänak hooaja esimesele rallile ette.

Kahe hooaja vahel on rallimaailma suurim muutus kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier’ siirdumine Citroëni ridadesse. «Tema jaoks on see vist juba kolmas-neljas tiimivahetus. Siiani on ta suutnud igas meeskonnas tõestada, et kõigi autodega võimalik maailmameistriks tulla. Loodame, et meil on kuidagi võimalus seda ümber lükata,» muigas Tänak.

«Kaks aastat on meil selleks võimalus olnud, aga me pole neid ära kasutanud,» jätkas ta tõsisemalt. «Kuna läheme uuele aastale vastu samas meeskonnas, on meil ehk natuke lihtsam, tal on uus meeskond ja uus auto ehk veidi keerulisem. Aga teame, et kui Citroën saab asjad korda, on nad kiired. Sebastien on toonud teadmisi Fordist ja Esapekka Toyotast, infopuudust neil pole,» viitas Tänak mulluse meeskonnakaaslase Esapekka Lappi liitumisele Prantsuse tiimiga.

«Kui nad suudavad saadud teadmistele õigesti reageerida, saab nendega olema keeruline võidusõit. Samuti on Thierry Neuville Hyundais ja teine Sebastien (Loeb – toim) talle abiks. Tõotab tulla huvitav aasta!»

Ettevalmistusest rääkides rõhutas Tänak taas seda, et tal on nüüd kõigilt MM-rallidelt Toyotaga kihutamise kogemus olemas. «Mullu tegime testi ja see andis väikese pildi, aga üldiselt oli suhteliselt keeruline teada, mis tulemas ja mis saama hakkab. Nüüd on meil mingi info olemas ja teame, kus olime tugevad, kus nõrgad. See lubab nõrkustega tööd teha.»