«Spordiministeerium» paneb paika, milline hooaeg Ott Tänakut ees ootab!

«Tahaks loota, et see aasta me suudame igaks ralliks paremini valmistuda ja see teeb meie elu lihtsamaks. Konkurendid on sellegipoolest tugevad ja lihtsam olema ei saa. Peame ikkagi tööd tegema ja olema hästi ettevalmistunud. Nüüd alustame tühjalt lehelt ja kõik sõitjad tahavad võita, nii et tööd on omajagu,» ütles Tänak.

Toyota tiimiga on Ott Tänaku ja Jari-Matti Latvala kõrval liitunud Kris Meeke. Kõigi kolme eesmärgiks on MM-tiitel ning see tähendab väga tugevat konkurentsi tiimisiseselt. Kiiver hindab: «Latvalal on kogemust ja tahtmist väga palju, iseasi on see, kas ta oma toore kiirusega suudab Tänakule vastu saada. Eelmine aasta näitas, et Latvalal oli erinevaid muresid. Meeke on huvitav küsimärk – mees, kes eelmine hooaeg Citröeni meeskonnast minema saadeti, seda tema enda turvalisuse huvides, nagu pressiteates öeldi. Ma arvan, et (Toyota tiimi juht) Tommi Mäkinen tegi väga hea lükke, et ta Meeke’i üles korjas. Kaine mõistus ütleb, et ta peaks esimeste etappidega elama tiimi sisse, aga pigem arvan, et tal on kohe esimesest Monte Carlo ralli katsest gaas põhjas. Oma senise käitumisega pole ta väga vastupidist tõestanud.»