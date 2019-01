Ibrahimovic kritiseeris Ronaldo väljaütlemisi: mis katsumustest see mees räägib?

Aasta lõpus lausus Ronaldo oma rivaali Lionel Messi kohta: «Mina olen mänginud Inglismaal, Hispaanias, Itaalias ja Portugalis, tema on endiselt Hispaanias. Ma arvan, et ta peaks seda muutma. Minu jaoks on elu siiski katusmus.» Ibrahimovic aga Ronaldo lausetega ei nõustu.