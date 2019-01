Tottenhami tabas karm tagasilöök: Harry Kane jääb vigastusega mitmeks kuuks platsilt eemale

Tottenhami meeskond andis teada, et vigastuse tõttu ei saa Kane treeningutele naasta enne märtsi. See tähendab seda, et Kane ei saa kaasa teha liigamängudes Arsenali ning Chelsea vastu, lisaks jääb ta eemale ka Meistrite liiga 1/16-finaalidest Dortmundi Borussia vastu.