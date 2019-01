Tenniselegend: operatsioon päästaks Murray karjääri

40-aastane Bryan käis eelmisel suvel sarnasel operatsioonil ning on nüüd Austraalias taas võistlemas. «Mina isiklikult usun, et ta suudab tagasi tulla,» ütles Bryan, kes on olnud 31-aastase Murrayga pidevas kontaktis. «Tennis kulutab keha üsna palju, kuid ma arvan, et ta saaks sellega hakkama,» lisas Bryan.

23-kordne paarismängu suure slämmi võitja Bryan ütles, et ei tunne enam üldse valu, kuid tunnistab seejuures, et üksikmängus kaasa löömine on hulga intensiivsem kui paarismängus ning suures pildis pole mitte keegi kunagi tulnud pärast operatsiooni edukalt tagasi.

Kahekordne Wimbledoni tenniseturniiri võitja Murray (ATP 230.) langes Austraalias konkurentsist juba avaringis, kui pidi neli tundi kestnud matšis tunnistama hispaanlase Roberto Bautista Aguti (ATP 24.) 4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 2:6 paremust. Nüüd on ta juba koduses Suurbritannias tagasi ning lubas järgmisel nädalal teada anda, kas läheb operatsioonile või mitte.

Seejuures on Murray avaldanud, et sooviks mängida kindlasti ka kodupubliku ees tänavu Wimbledonis, kuid operatsiooni tõttu jääks neil võistlustel kindlasti osalemata. «Ta on mind pärast operatsiooni jälginud nagu kull, küsides pidevalt, kuidas ma end tunnen trennides ja pärast mänge. Ma usun, et ta võtab samuti operatsiooni ette,» tõdes Bryan.