Legend Tihhonov: Venemaa võidab nüüd puhtalt

Aleksandr Tihhonov aasta eest Tšeljabinskis autorallit «Venemaa on mu süda» avamas.

Maailma laskesuusatamise elav legend Aleksandr Tihhonov usub, et Venemaa suusaalade dopinguprobleemid on minevik ning tänavused meeste ja naiste võidud murdmaa- ja laskesuusatamise MK-etappidel on tulnud puhtalt.