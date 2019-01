Austraalia lahtiste kohtumine Mugruza ja Konta vahel lõppes hilistel öötundidel

Tegu oli ühe Austraalia lahtise tennisemeistrivõistluste ajaloo hilisema lõppenud kohtumisega. Kaks tundi ja 42 minutit kestnud kohtumise võitnud Muguruza oli enim õnnelik hiliste öötundideni väljakuäärde jäänud publiku üle: «Ma ei suuda uskuda, et inimesed meid nii hilja vaatavad. Me mängimegi seda mängu teie jaoks!»

Konta rääkis pärast kohtumist BBC-le, et mängijatel ei olnud esimese viie päeva jooksul võimalik kohtumisi edasi lükata. «Ma arvan, et see ei ole sportlaste tervisele hea, kui nad nii hilja mängima peavad, pigem on see ohtlik. Vaatmata kõigele oli põnev mäng. Kahju, et paljud inimesed selle nautimisest toimumisaja tõttu ilma jäid.»