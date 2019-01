«Aeg läks lihtsalt. Ei pidanud palju mõtlema, mida teha. Paar-kolm päeva oli aktiivne puhkus, käisin suurepärast talveilma nautimas. Siis jõudis mingi nohu kohale, aga õnneks vaid poolteist päeva ei saanud trenni teha ja see langes ka samadele päevadele kooli eksamitega, nii et tegelikult ma midagi ei kaotanud ja mingiks köhaks või kurguvaluks see ei arenenud,» selgitas Tammjärv, kuidas on möödunud tema kaks nädalat pärast Oberstdorfi tagaajamissõidus saadud 28. kohta.