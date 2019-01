Soome parimaks sportlaseks valitud Niskanen kordas 30 aasta tagust saavutust

Niskanen on esimene Soome sportlane viimase 30-aasta jooksul, kes on valitud parimaks sportlaseks kahel aastal järjest. Niskanen võitis möödunud aastal olümpiamängudelt kuldmedali 50 km klassikasõidus.

«See on minu jaoks suur au olla teist aastat järjest siin seismas parima sportlasena. Loomulikult on alati hea sellist autasu saada, aga tegelikult on häid sportlaseid palju ning neid on raske omavahel võrrelda,» lausus Niskanen galal.