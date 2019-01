Haigestunud Kärp ja Veerpalu jätavad Eesti koondise rivistuse kunagisel trumpalal üsna kiduraks

«Algul oli meil päris palju sportlasi, meeste poolelt pidi 14 kohta täis tulema, aga homseks on meil ainult 10 meest üles antud ja hetkeseisuga kaks naist. Kahjuks Andreas Veerpalu haigestus, Karl Erik Rabakuke seisund pole hea ja Algo Kärbi pühapäevane sõit on suure kahtluse all – ta tervis pole hea. Loobujaid on palju,» võttis hetkeseisu kokku Team Haanja treener Anti Saarepuu.

Kärbi mitteosalemine on treeneri sõnul 99 protsenti kindel. Saarepuu ütleb, et Kärp võiks ju rajale tulla ja 60. koha kirja saada, aga nõnda kogenud sportlasele ei annaks see midagi. Tervisemure on distantsimeest seganud juba pikalt ning täpselt diagnoosi pole tänaseni. «Oktoobrist, Mallorca laagrist alates on see olnud,» selgitab Saarepuu. «Praegu oli ta kaks nädalat antibiootikumidega audis ja kehas on tugevad põletikunäitajad; hemoglobiinitase üldse ei tõuse – juba mitu kuud on see olnud 20-30 ühikut madalam, kui Algol tavaliselt.»