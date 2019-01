NBA otsepilt: kas Doncici ja Mavericksi hammas hakkab idakonverentsi liidri vastu?

Unelmate korvpalliliigas esimest hooaega mängiv 19-aastase Doncici keskmised näitajad on 20 punkti, 6,7 lauapalli, 5,1 resultatiivset söötu ja 1,2 vaheltlõiget mängu kohta. Sloveenia korvpallur on selge Mavericksi rünnakuvedur, kuid talle astub vastu Nigeeria juurtega kreeklane Giannis Antetokounmpo, kelle numbrid on veel võimsamad: 26,4 punkti, 12,5 lauapalli, 6,0 resultatiivset söötu, 1,4 vaheltlõiget ja 1,5 viskeblokeeringut.