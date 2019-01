Mullu selgroo murdnud Len Väljas kogub vormi ja valetab Tehvandi tõusu koha

«Eelmisel aastal murdsin enne olümpiamänge selja,» rääkis Väljas songast ja selgroomõrast, mis teda mullusel hooajal segasid. «Olen terve suve taastunud – trenni ei teinud, sain ainult palju taastusravi. Nii et hooaeg algas väga tagasihoidlikult ja loodan, et MMiks saan vormi üles.»

Tiheda võistlusgraafiku tõttu tundis mees väsimust ja Otepääl parimas hoos polnud. «(Võistlus) oli väga raske, aga rada on meeletult lõbus. Kui Eestis on lund, siis see on mõnus, sest siis pannakse kokku head trassid.» sõnas Väljas. «Rada on muidu tore, aga minu jaoks oli tagumine tõus liiga raske. Alustasin kiirelt, aga kui sinna jõudsin läks kõik jube aeglaseks. Kõik teised läksid nii kiiresti üle nuki ja võitsid mind paari sekundiga.»

Kuigi Väljas on natuurilt sprinter, kavatseb ta kaasa lüüa ka homses 15 kilomeetri klassikasõidus. Kui juba sprindirada osutus tema jaoks liiaks, siis mis juhtub veel Tehvandi tõusul? Väljas muigab, et ta tegelikult ootab legendaarset tõusu väga: «Mu pere tuleb Tehvandi tõusule kaasa elama. Ma räägin praegu oma tiimikaaslasele (Bob Thompson – toim), kes esimest korda Eestis võistleb, et see on lihtne, ainult väike küngas, sest ega Eestis ju mägesid pole. Kui ta homme sinna jõuab, siis hakkab ta jumalat paluma,» naeris Väljas, kes on rahul, kui mahub homme 45 parema sekka. «See on raudselt üks MK-sarja raskemaid tõuse.»